Carlos Chandía recordó que una vez Sergio Jadue le pidió perjudicar a dos clubes

Carlos Chandía, destacado ex árbitro FIFA y actualmente alcalde de Coihueco, recordó que dejó el referato nacional, cuando era jefe de la comisión, luego que Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, le pidió que perjudicara dos clubes.

"Me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a dos clubes, Santiago Wanderers y Everton", señaló Chandía en Radio Inicia.

"Yo le pregunté '¿pero ellos no eran sus amigos?', refiriédome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente, y me contestó 'eran amigos, ya no lo son'", detalló Chandía.

Pese a este pedido, Chandía relató que no hizo caso y jamás le dio instrucciones de ese tipo a los árbitros.

En su recuerdo, Chandía contó que Iquique venció a Wanderers en el norte y Coquimbo empató en casa ante Everton, y Jadue fue a decirle "estuvimos casi bien".

"'¿Qué casi bien?', le dije yo. 'No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió'", relató Chandía.

"No sé por qué quería perjudicarlos (a Wanderers y Everton)", agregó el ex árbitro.

Finalmente, Chandía, quien aseguró que no tiene tiempo suficiente para ver fútbol debido a sus labores como alcalde, se refirió a la actualidad del referato nacional y sostuvo que los árbitros están "todos complicados" con el tema del VAR.

"Las manos dejaron de ser manos, hoy día todo lo van a preguntar, entonces les falta autonomía a los árbitros. Evidentemente hay una tecnología que está mal utilizada en este minuto. Está complicando más a los árbitros", sentenció.