Cristián Droguett: No tengo evidencia para saber quién presionó desde Santiago

El árbitro Cristián Droguett, encargado del VAR en el polémico partido entre Huachipato y Deportes Copiapó, comentó la liberación de los audios y aseguró que aún desconoce quién fue el que llamó a Mario Vargas, inspector de los referís, desde Santiago en aquel duelo disputado en el Estadio CAP.

"El que transmite la información es el QM (Mario Vargas). Ahora ¿quién llamó al QM desde Santiago? Hay tres opciones y son los miembros de la comisión", dijo Droguett en entrevista con El Mercurio.

Al ser consultado por los nombres, Droguett establece que pudieron haber sido Javier Castrilli, Osvaldo Talamilla o Braulio Arenas.

"Correcto, pero no tengo certeza quién fue el que llamó a Mario Vargas para presionar. No tengo evidencia para saber quién presionó a Mario Vargas para que me dijera que para Santiago era penal", explicó antes de contar qué le dijo.

"Dos cosas, todo a través del auricular. Primero, 'acuérdate del penal de Católica'. Y, segundo, 'para Santiago es penal'. Eso fue clave para la decisión final. Y hasta el día de hoy para mí no es penal", comentó.

Droguett se manifestó también en torno a los dichos de Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien el pasado martes dijo que las acusaciones eran falsas.

"Atenta contra la verdad. Yo declaré al oficial de cumplimiento lo que pasó en ese momento y es lo mismo que digo ahora. Yo cumplo con decir la verdad. Podrá decir que desconoce, que no se informó bien o qué, no puede salir a decir eso. ¿Por qué dijo lo que dijo? No sé", expresó.