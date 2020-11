Jorge Osorio admitió que Humberto Suazo debería tener 102 goles en Primera División

Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, habló sobre las críticas contra el VAR en las últimas jornadas y admitió el error cometido cuando se anuló de mala forma, en el partido de La Serena y Huachipato en la fecha 18, el gol que debía ser el centenario de Humberto Suazo en Primera División.

"En esta jugada específica, hay una falla de no definir perfectamente quién es el penúltimo defensor. Obviamente aquí no estoy para justificar decisiones erróneas. Cuando fue así, ya no hay nada que hacer", explicó Osorio al Canal del Fútbol.

Ese duelo, disputado el 15 de noviembre, Suazo había anotado su gol número 100, pero tras el chequeo del VAR se anuló. Oficialmente, su conquista centenaria (y la 101) las logró una semana después, con un doblete en el triunfo 3-1 sobre Palestino.

Osorio, debido a ese fallo, remarcó que "el procedimiento no se efectuó de acuerdo a lo que esperábamos. Hay un refuerzo que hay que hacer, que obviamente tiene consecuencias claras y evidentes. Hay que hacer un trabajo respecto a estas líneas".

Por último, respecto a las críticas generales, apuntó que "son válidas y las respeto".

"El gran desafío, no obstante, es ver cómo hacer algo para mejorar. Cualquiera puede criticar y decir esto es malo y no me gusta, pero mi trabajo es hacer que esto funcione", precisó.