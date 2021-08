Jorge Osorio: Pareciera que en Chile solo está Tobar y el resto de países tiene más árbitros de calidad

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Jorge Osorio, defendió al referato chileno y afirmó que los jueces nacionales tienen una valoración importante en el exterior, lo que no solo sucede con Roberto Tobar.

El ex juez FIFA defendió que en la próxima triple fecha de Clasificatorias a Qatar 2022 solo fuera considerado Tobar como árbitro central en 15 partidos, y dijo que "la asistencia arbitral chilena está bien considerada. Las nominaciones tienen que ver con muchas variables, por ejemplo la neutralidad o los equipos en competencia, pero estar de árbitro, de VAR o de cuarto siempre es un llamado a que las cosas se están haciendo bien".

En conversación con El Mercurio aportó que "estamos bien considerados internacionalmente" y apuntó a que "no hemos visto la totalidad del torneo. Las evaluaciones son al final de cada competición".

"Siempre habrá un árbitro más referencial, pareciera que en Chile solo está Tobar y que el resto de países tienen dos, tres y hasta cuatro árbitros de calidad. Tobar tiene un recorrido, es más considerado, pero también están Piero Maza, Cristián Garay, Angelo Hermosilla y Julio Bascuñán".

Además se refirió al escándalo protagonizado por Francisco Arancibia y el asistente Fabián Aedo en el duelo de O'Higgins con Antofagasta y dijo que "las imágenes no nos permiten dar fe de lo que sucedió, pero cuando no lo pueden determinar no tendría por qué no creer en el árbitro asistente".