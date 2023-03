Nicolás Gamboa inició su defensa para evitar sanción por eventuales insultos a futbolistas

Uno de los árbitros con más experiencia en la actualidad, Nicolás Gamboa, se encuentra suspendido luego de ser acusado por jugadores de Universidad Católica y Audax Italiano de insultos varios en el duelo entre ambos equipos ante lo cual el referí alista su defensa.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, diario que tuvo acceso a las declaraciones del juez, éste comienza desacreditando las denuncias por parte de Fernando Juárez.

"En su presentación, el denunciante no sólo no prueba el hecho denunciado, pues no acompaña antecedentes elementales, sino que tampoco logra acreditar los elementos necesarios que permiten configurar el tipo imputado", explicó la defensa.

De igual manera habló sobre la acusación del codazo: "Como contexto de la situación, este Honorable Tribunal no puede soslayar que el señor Juárez se encontraba protestando y, en rigor, hostigando, con motivo de la decisión arbitral de falta, persiguiéndome y tomando contacto físico mientras procedía a amonestar al jugador señor Matías Sepúlveda Méndez", narró.

Con esto, Nicolás Gamboa se defiende citando el mismo reglamento: "En el ámbito estrictamente reglamentario, que es el estándar sobre el cual han de analizarse las acciones en el terreno de juego para todos los participantes, la Regla 12 sobre Faltas y Conducta Incorrecta señala claramente que el contacto físico no es por sí mismo una falta, sino sólo cuando éste se produce de manera imprudente, temerario o con fuerza excesiva", citó.

Por último, pide al tribunal que no se tomen en cuenta estas acusaciones: "De este modo, solicito a Su Señoría tener en consideración que las infracciones acusadas al fair play y a la ética deportiva no tienen asidero por cuanto no se han configurado los hechos que las podrían sustentar y, en último caso, los hechos no tienen influencia en las decisiones que se toman en el partido atendido que la expulsión del señor Juárez responde a causales que ni siquiera están relacionadas a la denuncia y que ya fueron resueltas por este Honorable Tribunal", expresó.