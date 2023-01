Terna chilena fue elegida para arbitrar en el Mundial Femenino 2023

La FIFA dio a conocer la nómina de 107 profesionales que impartirán justicia en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, grupo que incluyó entre las seleccionadas una terna chilena.

María Belén Carvajal, árbitra central, junto a las juezas de línea Leslie Vásquez y Loreto Toloza fueron escogidas para decir presente en el torneo global.

De esta manera habrá presencia nacional garantizada en el certamen, independiente del resultado de la Roja en el repechaje que se disputará el miércoles 22 de febrero: El rival saldrá entre el duelo de Sengal y Haití.

En cuanto al Mundial, se disputará entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2023, con 32 participantes y 64 partidos, mismo formato que su similar masculino.

33 referees, 55 assistant referees and 19 video match officials appointed for @FIFAWWC Australia & New Zealand 2023™



