Tobar y el "juegue juegue": Los futbolistas lo entienden y ayudan que el producto sea más potente

Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros de la ANFP, habló sobre los cambios en el referato nacional desde que tomó el cargo y se refirió a la instrucción del "juegue juegue", señalando que los futbolistas se están adaptando y entienden que mejorará la actividad.

"Los jugadores se están adaptando a esta nueva forma. Está la instrucción de dejar jugar, (los árbitros deben) interpretar bien cada situación, y los jugadores entienden y ayudan a que el desarrollo del producto fútbol sea más potente", explicó Tobar en diálogo con ESPN.

"ESTÁ LA INSTRUCCIÓN (DE DEJAR JUGAR)"#ESPNF90Chile Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros: "Interpretar bien, es lo que los jugadores están entendiendo y ayudando a que el desarrollo y el producto fútbol sea más potente". pic.twitter.com/Cf9qNT0wG4 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) March 16, 2023

Respecto a los cambios en la forma de arbitrar en general, Tobar remarcó que "estamos en una etapa de ajuste, entramos con mucha fuerza, eso lo sabemos, entramos a realizar un cambio drástico en la interpretación que le damos a la jugada, mucho más específico y de entendimiento".

"Queremos ser detallistas para tomar la mejor decisión; queremos contribuir, ser un órgano que ayude a impulsar el desarrollo del fútbol y es importante la colaboración de los jugadores", precisó.

"Me gustó el arbitraje de Garay"

Tobar también valoró el desempeño del árbitro Cristian Garay durante el Superclásico, ya que fue la primera vez que le tocó dirigir un partido de estas características.

"Me gustó el arbitraje de Garay, quedé conforme, un árbitro joven, su primer clásico, con harta personalidad, con convicción fuerte de sacar el partido de buena forma", señaló Tobar.

"ME GUSTÓ MUCHO (EL ARBITRAJE DE GARAY)... ERA SU PRIMER CLÁSICO Y MOSTRÓ PERSONALIDAD"#ESPNF90Chile Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, destacó el cometido del juez y reconoció que es una señal que se busca una renovación en el referato chileno. pic.twitter.com/WBp6p6zzhw — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) March 16, 2023

El exárbitro, de igual modo, revisó la supuesta mano de Yonathan Andía en los minutos finales y defendió la decisión de no cobrar falta penal a favor de Colo Colo, apuntando que no hubo intención de bloqueo.

Y explicó porqué la jugada no fue revisada en el VAR: "La instrucción es clara y no solo en Chile, sino a nivel mundial. Para que el VAR llame al árbitro, tiene que ser un error grosero, obvio, y si no lo es, no le avisarán".

"Queremos empezar a exhibir los audios que son jugadas polémicas"

Por último, Tobar señaló que el VAR en Chile es "competente", y que está al mismo nivel de Conmebol en los torneos de Sudamérica, aunque reconoció que la distancia es evidente con la tecnología que maneja la FIFA y en Europa.

No obstante, apuntó que, con el fin de mejorar la transparencia, "queremos empezar a exhibir los audios que son jugadas polémicas, complejas".

"Queremos dar la transparencia necesaria para, con estos videos, entregar conocimiento de porqué llegamos a tomar estas decisiones. Vamos a exponer todas las situaciones, las que nos toca perder y donde tengamos una buena decisión, queremos un equilibrio", explicó.

Tobar, finalmente, manifestó que otro de los objetivos es que "tratar de empoderar a los árbitros, que tomen decisiones en cancha y no esperar que el VAR tome la decisión correcta".

"Que volvamos a la esencia antigua, será mejor para el espectáculo", aseveró.