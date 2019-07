10:38 - 23/07/2019

Daniele De Rossi se distrae junto a Francesco Totti antes de viajar a Buenos Aires

El volante italiano Daniele De Rossi se distrae junto al ex futbolista Francesco Totti antes de viajar a Buenos Aires para sumarse a Boca Juniors. El ex dirigente de AS Roma subió una historia a Instagram en la que trotan juntos al ritmo de Karol G. (Video: Instagram Francesco Totti)