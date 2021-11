¡Con partidos en simultáneo! ANFP publicó programación de las dos fechas finales del Campeonato

La ANFP publicó este miércoles la programación de las dos últimas fechas del Campeonato Nacional 2021, en donde Colo Colo y Universidad Católica protagonizan una intensa pelea por el título, y también en la parte baja, con U. de Chile entre eso equipos, está la batalla por mantener la categoría.

Ambas jornadas contarán con partidos en simultáneo. De momento, aún no está definida el formato de transmisión de estos compromisos.

La fecha 33 se disputará los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre, y cada jornada contará con cuatro partidos. Solo el duelo de Santiago Wanderers tendrá un horario diferente, ya que está definido su descenso.

La última fecha, en tanto, será entre el sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Revisa los horarios de las fechas 33 y 34 del torneo nacional a continuación:

Fecha 33

Sábado 27 de noviembre

Cobresal vs. Universidad de Chile. 18:00 horas

Curicó Unido vs. Palestino. 18:00 horas

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas

Deportes Melipilla vs. Everton. 18:00 horas

Domingo 28 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Audax Italiano. 12:00 horas

Colo Colo vs. Unión Española. 18:00 horas

Universidad Católica vs. Huachipato. 18:00 horas

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:00 horas

Libre : Ñublense

Fecha 34

Sábado 4 de diciembre

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo. 18:00 horas

Everton vs. Universidad Católica. 18:00 horas

Palestino vs. Ñublense. 18:00 horas

Unión Española vs. Cobresal. 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

Huachipato vs. Deportes Melipilla. 18:00 horas

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 18:00 horas

Universidad de Chile vs. Unión La Calera. 18:00 horas

Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas

Libre: O'Higgins