Coquimbo Unido solicitó a la ANFP la suspensión del duelo ante Curicó del miércoles

Coquimbo Unido solicitó a la ANFP este lunes, por medio de un comunicado de prensa, la suspensión del partido ante Curicó Unido, correspondiente a la fecha 31, debido a que no se gestionó a tiempo el alzamiento tras los exámenes PCR tomados después del viaje a Argentina para jugar contra Defensa y Justicia, lo que no les ha permitido entrenar.

"Nuestra institución mantiene la convicción de que debemos jugar dónde y cuándo sea, sin importar si nos programan seis partidos en dos semanas. No obstante, todo tiene un lìmite", arranca el escrito.

Según apunta el cuadro "pirata", el plantel. a las 05:00 horas del domingo 17 de enero, se sometió a los exámenes PCR "con el objetivo de entrenar el día lunes 18 del presente mes (la presente jornada)... Hoy a las 11:42 se enviaron nuestros resultados negativos para que la ANFP pudiera gestionar el alzamiento de cuarentena y así entrenar a las 17:00 horas de este lunes".

"A pesar de ello, lamentamos informar que aún no se gestiona este alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento, no obstante, aún no nos están permitiendo entrenar, sin importar los esfuerzos mencionados", agrega el comunicado.

El escrito prosigue: "Es por lo mencionado que consideramos que no se mantienen condiciones deportivas equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente solo entrenando al día anterior al encuentro".

Ante ello, Coquimbo Unido anunció que pedirá a la ANFP que "priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida".

El encuentro entre Coquimbo y Curicó Unido está programado para disputarse el miércoles a las 21:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".