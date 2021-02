Francisco Gilabert fue excluido de la última fecha tras polémica de penal no cobrado a Colo Colo

El árbitro Francisco Gilabert quedó fuera de la última fecha del Campeonato Nacional, tras su actuación en el empate 0-0 entre Colo Colo y Cobresal, que terminó con un penal no cobrado para el "Cacique".

El que que estará en el duelo del cuadro albo ante O'Higgins será el experimentado Roberto Tobar, mientras que el partido de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta lo arbitrará César Deischler.

Por otra parte, en los otros duelos definitorios Eduardo Gamboa fue designado para Palestino vs. Coquimbo Unido, Christian Rojas para Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers y Héctor Jona para Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



En otros partidos, José Cabero estará en Unión La Calera vs. Curicó Unido, Cristian Droguett en Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, Nicolás Gamboa en Everton vs. Huachipato y Ángelo Hermosilla en Cobresal vs. Unión Española.