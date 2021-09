Santiago Wanderers derribó en un partidazo a Cobresal y sumó valiosos puntos para ilusionarse

Santiago Wanderers logró su primer triunfo en condición de local este domingo por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, al derrotar por 2-1 a Cobresal y sumar tres valiosos puntos en el último lugar de la tabla de posiciones.

El partido no estuvo ajeno a polémicas, sobre todo en la primera etapa. Recién al minuto de juego, el árbitro Angelo Hermosilla no fue advertido de una posible falta penal del arquero Leandro Requena sobre Néstor Canelón, que alegaron todos desde la banca "Caturra".

Pese a no tener ese cobro a su favor, los locales no bajaron los brazos y encontraron la apertura del marcador a los 14', cuando Ronnie Fernández conectó un centro de Felipe Alvarado para vencer al guardameta visitante. Eso sí, la alegría no les duraría mucho, puesto que en los 35' fue Matías Donoso el que tras un rechazo de Mauricio Viana, empujó el balón de cabeza y puso la paridad en las cifras.

Antes de irse al descanso hubo dos jugadas más que reclamaron bastante los porteños. Primero, hubo un golazo anulado a Diego Vallejos en los 37' por una presunta infracción de Fernández, mismo que también se le invalidó un tanto a los 39'.

Ya en la segunda mitad, fueron los dirigidos por Emiliano Astorga los que presionaron para llevarse la victoria. Daniel González inquietaba con un cabezazo en los 68', y otra vez Fernández tuvo su segundo personal con un frentazo desviado en los 81'.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó el punto de inflexión para los "Verdes". Tras una infracción de Sebastián Silva en los 87' al borde del área, el joven Matías Marín clavó un zurdazo desde el tiro libre que dejó sin opciones a Requena y terminó por cerrar el resultado para los dueños de casa.

Gracias al triunfo definitivo, Santiago Wanderers sumó ocho puntos en la última posición de la tabla. En la siguiente fecha, se medirán a Ñublense.

Por su lado Cobresal cortó una racha de cinco triunfos en línea, quedándose en el séptimo puesto con 28 unidades. De cara a la próxima jornada del certamen, enfrentarán a Deportes Antofagasta.