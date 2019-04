DT de Eibar criticó el desempeño de Fabián Orellana ante Real Madrid con frase racista

Una polémica situación se vivió este sábado en España, ya que tras la derrota de Eibar por 2-1 frente a Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu", el entrenador del cuadro perdedor, José Luis Mendilibar, criticó duramente al chileno Fabián Orellana, incluso con una frase racista, en la que lo llamó "indio".

Mendilibar, quien en otras ocasiones ha elogiado al delantero nacional, esta vez aseguró tras el partido que "Fabián está haciendo una buena temporada pero hoy no ha estado bien, ha hecho muy poco el indio cuando ha jugado".

"No le puse desde el inicio porque estaba cargado tras dos partidos seguidos. Cuando salió no estuvo bien, así que quizás el que no estuvo acertado fui yo por ponerle", añadió.

Orellana ingresó en los 54 minutos cuando su escaudra ganba por 1-0 con gol de Marc Cardona, y lamentablemente después de su ingreso, los locales dieron vuelta el compromiso con un "doblete" de Karim Benzema.