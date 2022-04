Hinchas de Cruz Azul no dejan en paz a Iván Morales

El delantero nacional Iván Morales fue nuevamente muy criticado por los hinchas de Cruz Azul tras ingresar en la derrota de su equipo por 1-0 contra Atlético San Luis en la liga mexicana.

Morales entró en los 59 minutos a la cancha del Estadio Azteca y no pudo ayudar a la "máquina cementera" a, al menos, empatar el duelo, que estaba en desventaja por el gol de Ricardo Chávez (45+2').

Revisa las críticas a Morales:

El que vio a Iván Morales como un "refuerzo" lo tienen que despedir de #CruzAzul no corre, no tiene control de balón, no da un buen pase no tiene nada