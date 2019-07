Matías Fernández nuevamente será baja en Junior de Barranquilla por lesión

El volante chileno no podrá estar en el próximo duelo del "Tiburón" ante Patriotas por la segunda fecha de la liga colombiana.

El volante chileno Matías Fernández nuevamente será baja por lesión en Junior de Barranquilla tras sufrir una fatiga muscular y no estará en el próximo duelo.

El mediocampista nacional no viajará con el equipo para el compromiso ante Patriotas por la segunda fecha de la liga colombiana.

La información fue confirmada por el técnico del "Tiburón", Julio Comesaña, quien aseguró que "Matías Fernández no viajará a Tunja porque tiene una fatiga muscular. Les aviso para que después no digan que no lo hice jugar".

Sobre la situación de Fernández, el DT agregó que "no se le va a pagar un contrato a un jugador para no utilizarlo, se queda acá y ojalá que vuelva a su nivel".

Mira las palabras del DT de Junior sobre Matías Fernández: