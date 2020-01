Peñarol oficializó la incorporación del chileno Christian Bravo

Peñarol de Uruguay, equipo que ha ganado cinco veces la Copa Libertadores de América, anunció este miércoles la incorporación del delantero chileno Christian Bravo.

"Desde Iquique al Campeón Del Siglo ¡Se suma Christian Bravo al Peñarol 2020!", comunicó el club que desde este año es dirigido por el ex delantero Diego Forlán.

Bravo, formado en Universidad de Chile, cuenta pasos por Inter Zapresic de Croacia, Granada de España, Universidad Católica, Unión Española, San Luis y Montevideo Wanderers de Uruguay, equipo que le abrió las puertas para llegar al equipo "carbonero".

Desde su llegada al fútbol "charrúa" a inicios de 2019, el mundialista sub 20 en Turquía 2013 jugó 36 partidos en los que anotó ocho goles y entregó seis asistencias.

En sus redes sociales, Bravo se despidió de su ex equipo, del que se desvinculó pagando la cláusula de rescisión. "Hoy me despido de un club muy especial para mí, Montevideo Wanderers, uno que me abrió las puertas en un momento difícil, que confió y donde compartí con gente que me enseñó, con los que vivimos un año con grandes recuerdos y que finalmente me ayudó a cumplir una gran meta en mi carrera, debutar con mi selección nacional", apuntó.

"Fue un año muy importante y me llevo los mejores recuerdos. Gracias a todos los compañeros, cuerpo técnicos, trabajadores y dirigentes del club y por supuesto a los hinchas del Viera. Hasta pronto! Mucho éxito el 2020 ¡Vamos arriba el Bohemio!", cerró Bravo.

🗺 Desde Iquique 🇨🇱 al Campeón Del Siglo 🇺🇾 ¡Se suma Christian Bravo al #Peñarol2020! pic.twitter.com/1YH4JpwGif — PEÑAROL (@OficialCAP) January 15, 2020