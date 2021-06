Roksana Luengo, ex de Gonzalo Jara: Mis hijos me han visto llorar hablando con él

Roksana Luengo, ex pareja de Gonzalo Jara (con quien aún está legalmente casada), contó más detalles acerca del comportamiento del futbolista de Tijuana, a quien acusó de no entregarle una pensión alimenticia definida.

"Es triste, mis hijos me han visto llorar, hablar llorando con Gonzalo, le digo las cosas, le mando boletas y le explico. Si me muevo y hago cosas, venzo zapatos, una cartera, lo hago no para mí, sino que para mi casa. Me siento sola", dijo a Las Ultimas Noticias.

De acuerdo a lo que explicó, antes de presentar una demanda por pensión alimenticia había una instancia de mediación, fijada para el 3 de mayo, a la que éste no se presentó por jugar en México: "Con ese antecedente, yo puedo exigir la pensión familiar a través de un exhorto", detalló.

Luengo y Jara se separaron en agosto del 2019, cuando Jara era parte del plantel de Estudiantes de La Plata, tras lo cual, según sostuvo, tuvo que inventar maneras de conseguir dinero, porque "diciembre, enero y mayo no mandó un peso ni le pagó el jardín a la niña".

Por último, contó que la esposa de Jean Beausejour, Karina Ugarte, y la ex esposa de Arturo Vidal, María Teresa Matus, le han ayudado con su emprendimiento.