Sebastián Vegas sobre su suplencia en Monterrey: No sé qué me falta para jugar

El defensor chileno Sebastián Vegas, jugador de Monterrey, anticipó este jueves el choque que tendrá su equipo contra Pachuca el domingo 12 de marzo a las 22:05 horas (01:05 GMT) por la fecha 11 del Campeonato Clausura del fútbol mexicano. Este duelo enfrentará al actual líder del torneo con el último campeón, que marcha en el cuarto lugar de la tabla.

"El fútbol es de ir día a día, Tigres es un rival que esperamos, pero será más adelante; primero nos enfocaremos en Pachuca, uno de los equipos mejor trabajados en la liga. Va a ser un partido disputado fuera de casa y vamos a querer ganar allá", adelantó el zaguero nacional.

Vegas, apartado del cuadro titular por el entrenador Víctor Manuel Vucetich, señaló que trabaja duro para ser tomado en cuenta.

"Yo quiero jugar todo siempre; es decisión del entrenador y eso se respeta: Vamos con Pachuca esta semana, un rival que presiona; la próxima semana ya veremos. Me he esforzado. ¿Qué falta para poder jugar? No lo sé, lo puede responder el DT. Sus decisiones las respeto, si me toca estar afuera, voy a apoyar a mis compañeros, pero cada oportunidad la aprovecharé para ganarme la titularidad", explicó el futbolista de 26 años.

El central chileno se acerca a los 100 partidos con Monterrey y al referirse a eso, agradeció, confiado en vestir por muchos años la camiseta del equipo: "Jugar cien encuentros en esta institución es importante, así como son cien, ojalá sean doscientos y trescientos".

Con 25 puntos el elenco de Vegas es líder, superando por seis unidades a Pachuca, rival al que se enfrentará el domingo 12 de marzo a las 22:05 horas (01:05 GMT) por la fecha 11 del Campeonato Clausura del fútbol mexicano.