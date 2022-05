Endler agradeció a los "chilenos que me siguen" y envío un saludo a la familia de Marco Cornez

La arquera Christiane Endler consiguió su primer título de la Champions League Femenina, junto a Olympique de Lyon, en una definición inédita dentro de su carrera.

"Fue una final que trabajamos mucho antes de jugarla. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero sabíamos también como hacer daño y creo que eso fue fundamental", comentó "Tiane" tras la victoria 1-3 ante Barcelona.

"Fue una final redonda para nosotras. Salió todo lo que habíamos planeado y por suerte pudimos ganar. Hoy jugó la experiencia y las ganas también", añadió.

La guardameta también tuvo palabras para los hinchas nacionales que llegaron hasta el Juventus Stadium. "Increíble ver que en todos los estadios siempre hay chilenos que siguen el fútbol femenino, que me siguen a mí y me apoyan. Les quiero agradecer a todos ellos y mandarles un abrazo. Gracias por el apoyo siempre", dijo.

Además, la golera recordó a Marco Antonio Cornez, ex portero que murió este sábado, horas antes del partido. "Quiero aprovechar el momento para enviarle un saludo gigante a la familia de Marco Cornez que hoy falleció. Fue mi entrenador de porteras. Fue la persona que me hizo portera, que me hizo cambiar de posición, y a él le debo mi carrera. Esta victoria es para él", cerró Endler.