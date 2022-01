Marco Cornez recordó cómo transformó a Endler en arquera: Era un diamante en bruto

El ex portero de la selección chilena y de Universidad Católica Marco Cornez repasó los días de 2007 en que convenció a Christiane Endler, hoy la mejor arquera del mundo, para jugar bajo los tres palos y no como delantera.

"Christiane llegó un jueves a 'Pinto Durán'. Fue en 2007. La vi y por biotipo (1,83 metros) dije que estaba pintada para el arco, más teniendo juego de pie y un remate potente", dijo a El Mercurio el ex portero, quien por esos días era parte del cuerpo técnico de la selección femenina infantil que comandaba Nibaldo Rubio.

"Estábamos armando la selección sub 17 para el Sudamericano que se jugaría en Chile al año siguiente, en Melipilla. Hablé con ella y le dije que si podía venir con sus papás al día siguiente. Necesitaba hablar con ellos, por respeto, porque la trajeron como delantera, y entonces cómo iban a verla de arquera. 'Piénsenlo durante el fin de semana y me cuentan', les dije. El lunes llegaron todos y Tiane empezó a entrenar al arco. Todo eso pasó en cuatro días", añadió quien fuera seleccionado chileno en la década de los 80.

"Es que la Tiane era un diamante en bruto, con condiciones naturales. Está tocada por la varita. Aprendió rápido. Todo era fácil para ella", expresó Cornez, quien incentivó a la antes delantera a seguir marcando goles.

"A las delanteras les gusta hacer goles, y yo no le quité los goles. Yo la premiaba y la hacía patear los tiros libres y los penales. Como yo, que tengo un récord de Chile como arquero goleador, porque hacía penales y estoy entre los 10 más goleadores del mundo. Como delantera pudo haber sido muy buena, le pegaba muy bien con la pierna izquierda, embocaba tiros libres preciosos, pero le dije que tenía potencial y que a los 16 años se aprende todo. Ella era inteligente, ágil para el porte, muy valiente, fuerte de mente, con liderazgo. Maneja la euforia y la frustración. Un gol en contra es parte del fútbol y ya. Tenía todo", comentó.

"Yo le daba un minuto de confianza y me decía: 'No sabí ná', 'Erí un guatón, qué me vai a venir a enseñar tú', jajajajá. Estuvo conmigo un año y a los 17 le quitó el puesto a Romina Parraguirre para el Mundial Sub 20. Una maravilla. Yo al comienzo le decía a Marta Tejedor: 'Marta, Endler es la arquera que vas a ocupar para el Mundial'. 'Es muy niña, tiene 16 años, estás loco'", me dijo primero. Después, con los meses, cambió de opinión, hasta que al final me dijo: 'Llegó'. La preparamos para eso y llegó por su capacidad y talento", remató.