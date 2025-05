20 años de Blanco y Negro en Colo Colo: Un proyecto que partió con “mentiras y despelotes”

El 14 de mayo del año 2005 la Asamblea de Socios de Colo Colo aceptó ser concesionada por Blanco y Negro como una opción para evitar que el club desapareciera, pero dicho proceso contó con variados episodios hasta su concreción y que en la actualidad tiene a varios hinchas del Cacique añorando una reforma a ese cuerpo legal con la finalidad de tener más injerencia en los destinos de la institución.

Luego de la quiebra del año 2002, y tres años de la existencia de la sindicatura, se optó por buscar una solución concreta que diera continuidad a Colo Colo, lo cual se enmarcó en todo un proceso que involucró a agentes políticos, empresarios y el expresidente del club Eduardo Menichetti para echar a andar la ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El 29 de marzo del 2005 la Junta de Acreedores había accedido a una administración del club por 30, pero el 2 de mayo la jueza Helga Marchant dejó sin efecto la medida por considerarla antijurídica. Sin embargo, el Presidente Ricardo Lagos tres días después despachó a la Contraloría el cuerpo legal, que había sido impulsado por Sebastián Piñera, mismo que el miércoles 11 de mayo en El Mercurio, junto a declararse “hincha cruzado hasta la muerte” invitaba a tener confianza en Blanco y Negro (ByN), donde "no descarta invertir" y agregó que “quiero que al plan de concesión le vaya bien porque eso abriría el camino a muchos otros clubes”, lo que da asidero a quienes sostienen que Colo Colo fue el experimento para impulsar las SAD.

Blanco y Negro en Colo Colo comenzó con “Mentiras y Despelotes”

La aprobación definitiva precisaba de un par de pasos adicionales, que tuviera la aceptación de la directiva de Colo Colo, y luego la aprobación de la Asamblea de Socios del Club, y contrariamente a lo que se ha planteado sí hubo opositores, de hecho dos dirigentes votaron en contra Harry Flores y Hugo Cumin, que planteaba había que explorar otras alternativas como la del National Business Consulting, entidad que propuso construir “un Súper Estadio, para pagar la deuda y concesionar por un máximo de 15 años”, apuntaba el decano de la prensa chilena.

Hugo Cumin, que fue vicepresidente de planificación y proyectos de Colo Colo, recordó en Al Aire Libre el proyecto que ellos presentaron y porque se opuso a que por tantos años se entregaran los destinos del club: “era a 15 años, no son más que eso, no se iba a hipotecar por 30 años los destinos del club. Ya habría todo eso terminado. Sin problema. Y nosotros estaríamos dueños de nuestro Súper Estadio, pues así se llamaba. Nosotros calculábamos que con 35 o 40 millones de dólares lo hacíamos, y que con la explotación de todos los servicios que íbamos a dar y con nuestro propio estadio íbamos a pagar de más esa deuda”

La asamblea aprobó por un mecanismo muy peculiar el 14 de mayo que Blanco y Negro administrara el club, por 30 años, nunca se habló de extensión de contrato, siempre fue sólo por ese periodo inicial como recuerda el ingeniero y socio del club, Rodrigo Contreras, que estuvo presente y fue uno de los que exigió transparencia en dicha oportunidad, según recordó en Al Aire Libre: “siempre y en todo momento indicaron que esto era 30 años y después la Sociedad Anónima se retiraba y la acción mayoritariamente seguía por parte del club. Nunca se habló de 60 años, no, acá siempre fueron 30 años”.

El proceso estuvo rodeado de cosas poco claras, incluso su gestor, el expresidente de Colo Colo Eduardo Menichetti, cada vez que se le preguntaba decía de forma tajante que él no estaba involucrado. Lo que después sí quedó en evidencia y llevó a expresarlo al periodista Felipe Bianchi, en su columna del diario El Mercurio del martes 17 de mayo: “Menichetti está detrás (públicamente después de negarlo durante mucho tiempo) del proyecto Blanco y Negro. Él trajo a Jozic, él puso a Varela como presidente, él es parte activa de la idea… que puede ser buena, pero ya partió con mentiras y despelotes”.

Mirko Jozic y la Garra Blanca para apoyar la votación de Blanco Y Negro

La prensa de la época dio a conocer que Eduardo Menichetti, además de ser el impulsor de este proyecto, lo fue además de la asunción de Cristián Varela como presidente del Cacique. Además que ByN “tomó resguardos. De hecho, expuso el plan a la Garra Blanca y consiguió que algunos de los barristas promovieran del plan de gerenciamiento”, expuso El Mercurio el sábado 14 de mayo.

Rodrigo Contreras recuerda en Al Aire Libre que cuando los opositores al proyecto emitían cuestionamientos eran amedrentados: “llegaron buses que trajeron personas vinculadas a Varela para participar de esta votación, y traídos para básicamente interferir en favor de la concesión. Y ellos estaban presentes en esa asamblea con el sólo afán de amedrentar cualquier voz opositora”.

Además, se utilizó a Mirko Jozic como gerente deportivo del proyecto, lo cual silenció la oposición. Y cuando la exposición de Sergio Guzmán por parte de ByN se empezaba a llenar de cuestionamientos de los opositores hicieron ingresar al entrenador campéon de América, recuerda Rodrigo Contreras: “cuando la asamblea se empezó a poner en contra de la votación de ByN, pero no te digo en contra para boicotear, sino que para dilatar y buscar alternativas. Ellos hacen ingresar a Mirko Jozic y con ellos hasta yo estaba aplaudiendo a Mirko. Me dieron ganas de ir a abrazarlo y darle las gracias por la alegría más grande que he tenido en la vida, pero la presencia de él desvirtúo completamente cualquier debate y todo, eso desniveló la balanza de manera absoluta”.

El diario La Tercera dio cuenta de esta situación que corrobora lo expresado por el socio de Colo Colo: “fue en el momento preciso, justo cuando la reunión comenzaba a tornarse tensa. Mientras los encargados de Blanco y Negro trataban de convencer a los 266 socios que llegaron a la asamblea desarrollada en el estadio Monumental, Mirko Jozic hizo su ingreso a la cita. Bastó que el croata tomara el micrófono para que los hinchas se cuadraran con el gerenciamiento”.

La extraña votación que aprobó a Blanco y Negro

Luego de la irrupción de Jozic el panorama se tornó propicio a ByN y allí vino una pregunta que les hizo ganar la votación rememora Rodrigo Contreras en Al Aire Libre: “habían grupos opositores de los cuales yo participaba, y por eso lo digo con tanto conocimiento de que había alternativas, esos proyectos existían y nunca se dio la posibilidad de escoger entre uno y otro. Nuevamente la asamblea tomó ribetes de gritos. Pudieron explicar montos, pudieron explicar cifras, pero nunca lo hicieron, nunca voy a olvidar al señor Guzmán y a Varela que finalmente llegan al momento de la votación y no fue de quién vota por ByN. La pregunta fue ¿quién vota para que no desaparezca Colo-Colo? Y así es como nos concesionaron, con la Garra Blanca metida ahí, con armas, con buses de personas que trajeron de regiones. Y sin dar una puta cifra”.

La Tercera comentó que al momento de sufragar ocurrió algo que no estaba previsto: “aunque la idea en un comienzo era realizar una votación secreta, para la cual estaba dispuesta una urna transparente. La dirigencia alba decidió posteriormente hacer la consulta a mano alzada”, con lo que quedó sellado el traspaso de Colo Colo a Blanco y Negro por 30 años… Bueno pueden ser hasta 120, pero eso no se lo dijeron a los socios hace 20 años, cuando propusieron un estadio moderno con estándar FIFA, pagar la deuda fiscal y a Mirko Jozic como gerente deportivo, que finalmente no se concretaron, y el entrenador terminó por irse aburrido de que le incumplieran, pero eso ya es otra historia.