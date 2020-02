Alcalde de Macul: Mantenemos la solicitud para que no se juegue en el Monumental

Gonzalo Montoya aseguró que no están las condiciones para que se desarrollen espectáculos en el recinto de Colo Colo.

Gonzalo Montoya, alcalde de la comuna de Macul, contó a Al Aire Libre en Cooperativa que sostendrán la solicitud para que no se jueguen partidos de fútbol en el Estadio Monumental luego de los incidentes ocurridos tras el clásico de Colo Colo con Universidad Católica del domingo.

"Fallaron absolutamente todas las medidas, tanto de seguridad al ingreso del estadio por lo que ocurrió al interior, y también la que estaba contemplada para el exterior del Monumental, donde nuevamente se llevaron a cabo incidentes", apuntó.

"Entendemos que aunque la Intendencia autorice estos eventos, hoy no están las condiciones para desarrollar este tipo de actividades, considerando no sólo lo que pasó el domingo, sino que también lo acontecido hace algunas semanas donde, lamentablemente, falleció un hincha de Colo Colo", agregó Montoya.

En esa misma línea, advirtió que "por ello, solicitamos hace un par de semanas atrás que se suspendieran los partidos en el Estadio Monumental hasta que no se garanticen medidas efectivas que eviten este tipo de situaciones y que se pueda llevar a cabo el espectáculo con absoluta normalidad".

Respecto a las razones concretas de la solicitud elevada a la Intendencia, el edil advirtió que "hay situaciones que están ocurriendo al exterior del estadio, que condenamos y entendemos que no pueden volver a pasar y, por lo mismo, mientras no se garanticen las mínimas condiciones de seguridad de los vecinos de nuestra comuna, que son los que se ven más afectados tras los partidos, nosotros vamos a mantener la solicitud de que no se desarrollen estos eventos en el Estadio Monumental mientras exista este tipo de situaciones".

Montoya finalmente contó que "nuestra relación con Colo Colo es muy buena, de bastante cordialidad, pero yo separo las cosas. Aquí el club tiene que tomar sus medidas, deben acogerse a todo lo que indican los protocolos. El club también tiene su responsabilidad, de hecho Harold Mayne-Nicholls hizo su autocrítica en relación a lo que ocurrió dentro del recinto".