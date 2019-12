Alvaro Ormeño: Los más jóvenes le pueden sacar mucho provecho a Matías Fernández

El ex lateral de Colo Colo valoró la opción de que el volante llegue al elenco albo.

Compañero de Matías Fernández en el plantel de 2006, Alvaro Ormeño destacó la posibilidad de que el volante pueda retornar a Colo Colo y argumentó que el ex seleccionado chileno puede aportar mucho en los jóvenes del plantel albo.

"Me llena de alegría por lo que representa Matías para el club, por la calidad humana que tiene. Me pone feliz que pueda volver a su casa, y a pesar de no haber tenido regularidad en los últimos años, sin duda es desequilibrante", dijo el otrora lateral derecho en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es un referente para Colo Colo y lo más jóvenes podrán sacarle mucho provecho a su venida", añadió Ormeño, quien espera que en el equipo se mantenga Jorge Valdivia.

"Si viene, ojalá se puedan encontrar con el 'Mago' y le den beneficios a Colo Colo, sobre todo pensando en torneos internacionales", expresó.

"Todos los jugadores buenos pueden jugar juntos. Ya no son los de 2006, pero tienen mucha experiencia y eso puede ayudar mucho", completó.