Barticciotto: Me gustaría trabajar y ser presidente de Colo Colo, pero no sé si es el momento

El ídolo de Colo Colo Marcelo Barticciotto expresó sus deseos de trabajar en el club, aunque afirmó que no tiene claro si el momento actual es el idóneo para ingresar al cuadro "popular", del cual incluso quiere ser presidente.

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa se refirió a la información que surgió durante el miércoles sobre una comisión de fútbol que estudia implementar Aníbal Mosa con exjugadores de la institución y apuntó que sabe que eventualmente volverá al "Cacique".

"No (me llamaron), pero me enteré, antes que lo dijera Aníbal Mosa, que había una idea. Se comentaba que Aníbal no quería a Daniel Morón y sé de buena fuente que no lo quería echar, que iba a continuar, pero que lo iba a rodear de exfutbolistas que él consideraba que podían ser un aporte", sostuvo en su calidad de panelista de ESPN.

"A mí me encantaría trabajar en Colo Colo. No sé si éste será el momento, estoy bien acá -en ESPN- y en la radio -Cooperativa-, pero para mí, en algún momento sé que voy a volver", añadió.

"Tampoco sé si va a funcionar, porque es difícil, uno tiene que consensuar, uno tiene diferentes ideas. Quizás una persona sola también necesitaría un par de ideas más, el modelo es complejo porque cada persona piensa diferente", dijo "Barti".

"Es complejo. Dije que no sé si éste es el momento. Me encantaría trabajar en Colo Colo y dije que en algún momento me gustaría ser presidente también", completó.

