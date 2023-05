Barticciotto sobre el Consejo de Fútbol en Colo Colo: "Tendría que conversarlo, ver qué potestad se puede tener"

El ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, manifestó que está dispuesto a escuchar una propuesta para sumarse a un consejo de fútbol (o "cuatro grandes caciques") en Blanco y Negro, aunque necesita conocer detalles de cuál será su potestad en ella.

Consultado sobre cuál sería su respuesta si recibe un ofrecimiento, replicó que "tendría que conversarlo, ver qué potestad pueden tener, no me descarto", declaró este miércoles en Radio Cooperativa.

De acuerdo a lo que indicó, todo depende "según en qué pie va esta gente supuestamente consultora, si quiere imponerse sobre Daniel Morón, arrancó mal el tema, porque no es la idea, la idea es poder compartir, hablar de fútbol, tomar decisiones, siempre y cuando todo el mundo lo acepte".

"No lo encuentro descabellado, pero bueno, puede no aceptarse y también están en su lógica, porque al final siempre terminan peleando, la decisión que uno toma, el otro la rechaza y al final no se llega a buen puerto", siguió.

En esa línea postuló que "algo que sé de buena fuente, porque salió el rumor que había detractores o supuestamente no se podía aceptar porque esta comisión iba a tener contrato con el club y la idea era pagarles demasiada plata, entonces estaban en desacuerdo, pero sé de buena fuente que no se le hará contrato a esta gente, no serán funcionarios del club, se les pagará un viático ínfimo, eso tengo entendido".

Sobre lo que espera de la comsión, dijo que es "que en lo deportivo uno tenga injerencia, que no pase todo por el directorio, más allá que uno tiene que saber qué presupuesto hay, tratar de sacar el máximo provecho para hacer contrataciones, pero no que te visen todo como lo están haciendo ahora. Si lo aceptan, deberían aceptarlo".

Para cerrar entregó su apoyo al también ídolo del club Carlos Caszely: "Creo que debería estar trabajando hace muchísimo tiempo en Colo Colo. Carlos tiene que estar. Me gustaría que se le consulte, lo que sea".