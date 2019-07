Blanco y Negro descartó de forma definitiva el regreso de Matías Fernández a Colo Colo

"Conmigo no ha hablado", señaló el director de la concesionaria.

El director de Blanco y Negro Daniel Morón explicó que la mesa de la concesionaria descartó de forma definitiva el regreso del volante Matías Fernández a Colo Colo para el segundo semestre de este año.

Según explicó el ex portero, "el nombre de Matías ha aparecido por ustedes -la prensa-".

"Conmigo no ha hablado, y lo conozco harto, podría a lo mejor llamarme. No sé si con otro director y no lo creo, porque se hubiese comentado", agregó Morón.

Para tratar de darle una explicación a que la idea de su posible retorno tomase tanta fuerza, el campeón de Copa Libertadores indicó que "creo que hay un poco de que el representante está haciendo un buen trabajo".

Durante este jueves se espera la palabra del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para dar una respuesta más acabada al respecto.