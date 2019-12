Borghi: No creo que sea un inconveniente que estén juntos Matías Fernández y Jorge Valdivia

El ex técnico de Colo Colo tuvo a ambos jugadores en el 2006 y habló sobre su experiencia.

El ex técnico de Colo Colo Claudio Borghi tuvo en su plantel durante el 2006 a Matías Fernández y Jorge Valdivia, a quienes hizo jugar juntos en algunas ocasiones. Por ello, afirmó que no debería existir inconveniente para que ambos compartan equipo el próximo año en Macul.

"Soy un enamorado de Matías, especialmente por su calidad humana y deportiva, yo prefiero que puedan estar juntos y en el caso que lo estén, no creo que sea un inconveniente, porque si bien juegan en posiciones parecidas, no tienen un juego parecido en cuanto al desarrollo", declaró el ex seleccionador de Chile Al Aire Libre en Cooperativa.

"El técnico -Mario Salas- en muchas ocasiones no ha usado a un creador, entonces veo difícil que pueda usar a dos juntos", agregó.

Luego, sostuvo que esta oportunidad de tener de regreso a Fernández "puede dar una ocasión única de tener a dos jugadores importantes que fueron compañeros en el 2006 y luego no se volvieron a juntar, salvo en la selección".

En lo respectivo a si sería complicado tener a estos dos experimentados jugadores juntos en el vestuario de Pedrero, Borghi indicó que "son épocas diferentes, yo los tuve hace 12 ó 13 años y Matías es más joven que Jorge, por tres ó cuatro años, pero a mí no me crearon problemas".

"Estamos hablando de muchos años atrás y creo que han cambiado, tienen más personalidad, trayectoria, pero ellos no son enemigos, son, creo, buenos amigos, no deberían tener problema y van a competir por un puesto si no juegan los dos, pero es algo lógico y están acostumbrados a hacerlo durante toda su carrera", complementó.

En última instancia contó cómo adaptó al equipo para tener a los dos en cancha: "Para mí era la simpleza de tener dos mediocampistas como -Arturo- Sanhueza y -Rodrigo- Meléndez que se adaptaban a la posiciones que tenían ellos, para eso se necesita un trabajo de mediocampo y una coordinación de los otros jugadores para que no tengan tantas responsabilidades de volver en cada pelota. Esoda un poco más de seguridad", concluyó.