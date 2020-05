Carlos Muñoz: Feliz volvería a Colo Colo o S. Wanderers, tengo una deuda con ambos clubes

El destacado delantero nacional Carlos Muñoz, quien milita actualmente en Deportes Antofagasta, aseguró que desea regresar a Colo Colo y Santiago Wanderers, debido a la identificación que siente por ambos elencos y porque asegura que le faltaron cosas por ganar.

En diálogo en el Instagram Live de Al Aire Libre, el atacante sostvo que "feliz volvería a Colo Colo y Wanderers, tengo deudas pendientes con ambos clubes. En Colo Colo tuve un buen paso de dos años y Wanderers es mi casa, es el club del que soy hincha, y de hecho, he tenido intenciones de volver, pero los técnicos no me han querido, decisión que en todo caso respeto".

Siguiendo sobre su paso en Colo Colo, entre 2011 y 2013, Muñoz dijo que "hice más de 40 goles, pero el que más recuerda la gente es el que marqué a Universidad de Chile. Tuve varios hitos en el club, cuando tuve que ubicarme al arco, en un duelo con Santiago Wanderers, que a le gente de allá no le gustó, y un gol importante que le hice a la UC en San Carlos".

Además, rememoró su conflicto con parte de la Garra Blanca, recibiendo amenazas en 2012: "Ese fue otro hito en el club, pero creo que después del incidente con una parte de la barra, terminé fortaleciéndome en el club".

Su presente en Antofagasta y su postura ante el regreso del fútbol

Sumado a lo anterior, Carlos Muñoz se refirió a su presente en Deportes Antofagasta, y tocó primeramente la rebaja de salarios que sufrió junto con el resto del plantel, situación que no lo dejó totalmente conforme.

"La verdad no estoy contento con la baja de sueldos, porque fue una imposición del club, tuvimos que ceder en todos los puntos porque estaba la amenaza de acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Lo hicimos por los compañeros más jóvenes porque a ellos les hubiera afectado mucho esa situación", sostuvo el ariete.

En lo futbolístico dijo que "a pesar de no sumar tantos minutos, estaba siendo un semestre muy positivo para el equipo", agregando que se siente con confianza, debido a que el año 2019 "viví un renacer con Cobresal".

Finalmente, el ex Unión Española se mostró en desacuerdo a la vuelta del fútbol: Sé que hay muchos empresarios involucrados en el fútbol y que se mueve mucho dinero, pero hay que dejar de lado el negocio. El regreso debe ser cuando se pueda resguardar la seguridad de los jugadores y todos los trabajadores ligados a la actividad, porque un error se puede pagar caro".