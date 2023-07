Carlos Palacios tras ser figura ante Huachipato: Me voy entendiendo mejor con mis compañeros

Carlos Palacios se erigió como el jugador más destacado de la cancha en la victoria que Colo Colo logró sobre Huachipato por la Fecha 19 del torneo, y fue el propio atacante el que destacó el presente que vive con el elenco "Popular".

Tras el encuentro en el Estadio Monumental, donde aportó un doblete y otra asistencia, la "Joya" mencionó que: "He jugado grandes partidos en los que me he sentido bien. Hoy fue difícil porque Huachipato comenzó ganando rápidamente pero pudimos reaccionar".

"Creo que hay un conjunto de cosas en mi rendimiento. Me voy entendiendo mejor con mis compañeros y tengo una mejor conexión a la que cuando llegué porque los conocía mucho. Eso es un plus", añadió.

Por otro lado, Palacios habló sobre si este buen nivel que está teniendo le podría abrir las puertas de la selección chilena de cara a las Clasificatorias. "Va a depender del técnico (Eduardo Berizzo) si llego a la Roja. Pude tener una charla con el en uno de los microciclos y seguiré trabajando para eso".