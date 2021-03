Cecilio Waterman: "Yo quiero jugar en Colo Colo, estaba ilusionado"

El jugador de Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, expresó este martes su frustración por no poder llegar a Colo Colo, luego de que el "Campanil" rechazara la oferta de los albos por el traspaso del panameño.

En diálogo con TNT Sports Chile, el delantero explicó que: "Se acercaron con mi representante. Él me llamó el sábado pasado para comentarme que estaba todo listo con Colo Colo. Estaba todo arreglado para hacerme el PCR acá en Panamá el domingo y viajar a presentarme. No sé qué pasó, finalmente no se llegó a buen puerto".

"Yo quiero jugar en Colo Colo, estaba ilusionado. Son cosas que pasan y no dependen de mí. Ya firmé con la U. de Conce, ellos deciden lo que hacen ahora", detalló.

De igual manera, el artillero centroamericano avisó que: "Mi representante hace dos días que no me llama. No sé qué pueda pasar, al parecer Universidad de Concepción no va a negociar más".

"Tengo que respetar y agradecer a la institución por abrirme las puertas. Estoy muy cómodo en el club y me han tratado muy bien. Ahora, si quieren llevarme a otro club deben hablar con ellos", sentenció.

Waterman era una de las cartas que manejaban en Colo Colo para reforzar su ataque, pero la propuesta de 300 mil dólares no fue suficiente para el "Campanil".