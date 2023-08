César Fuentes: No sacamos cuentas aún, nos enfocamos en ir partido a partido

El volante de Colo Colo César Fuentes afirmó que el plantel tiene la prioridad de ir "partido a partido" para conseguir cada vez estar más arriba en la tabla de posiciones, por lo que se toman con tranquilidad los siguientes desafíos.

"Lo tomamos muy tranquilos, el objetivo es ir partido a partido y sabíamos que en un momento iba a pasar esto. Estamos cada vez más arriba, donde tenemos que estar siempre. Tenemos que seguir trabajando y mejorando día a día, sé que podemos dar más como equipo y eso va a llevar a ver dónde terminamos a final de año", declaró en conferencia de prensa.

"No sacamos cuentas aún, nos enfocamos solo en ir partido a partido. El fin de semana es una final más y estamos enfocados en eso, nuestro paso a seguir es ir partido a partido, queda mucho, lo importante es ir y ganar el sábado", dijo sobre el compromiso contra Coquimbo Unido.

"Si queremos salir campeones tenemos que ganar en todas las canchas. Ese pensamiento tenemos, ahora ganar contra Coquimbo y meternos siempre en la parte alta, que es donde tiene que estar Colo Colo", declaró.

Sobre las palabras del técnico Gustavo Quinteros, quien afirmó que le gustaría tenerlo siempre en su plantel, dijo que "lo conozco hace años, lo conocí en otro equipo, y la verdad es que me llevo muy bien, siempre he estado dispuesto a dar todo por el equipo, siempre he estado dispuesto a dar todo por el equipo, en la posición que me ha tocado jugar siempre he tratado de dar lo mejor de mí y a lo mejhor lo ve reflejado ahí, con Esteban -Pavez- nos hemos llevado bien y se ha notado, si dice esas palabras a uno lo enorgullecen".

También reconoció que en el plantel muchos jugadores subieron su nivel: "Creo que estábamos al debe, y creo que esa seguidilla de partidos nos ayudó a creer en nosotros, en saber dónde estamos, a demostrar que estamos en Colo Colo y que Colo Colo siempre tiene que ganar. Eso nos llevó a que cada uno suba su nivel y a complementarnos como buen equipo".