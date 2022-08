Christian Vilches reconoció que el primer gol que le marcó a Colo Colo "era anulable"

El experimentado Christian Vilches fue el artífice de la remontada que Unión La Calera le propinó a Colo Colo en la Fecha 23 del Campeonato Nacional, anotando un doblete sobre los minutos finales del encuentro, donde uno de esos goles generó una polémica de la que el mismo jugador reconoció durante este lunes.

Es que el primer tanto que marcó el defensor central generó los reclamos de los albos al árbitro Piero Maza por una posible infracción sobre el joven Bruno Gutiérrez.

"Creo que mi primer gol era anulable, hay un cierto apoyo, pero el defensa no tiene la intención de saltar. Quizás por eso no se cobró la falta o el apoyo. Pero sí existe el apoyo, pues yo esa jugada la he vivido al revés. Insisto en que el defensor no quiere saltar, quizás va por ahí el tema", comentó en diálogo con TNT Sports.

Igualmente, Vilches valoró que su aporte goleador le haya dado el triunfo a los caleranos, expresando que: "Nos permite respirar un poco, no estamos salvados, pero fue partido especial ya que Colo Colo no perdía hace tiempo. Fue emocionante, lo disfruté yo, la gente y los compañeros, feliz de haber sido actor del gran triunfo".