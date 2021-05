Colo Colo arriesga perder localía por el candado en el camarín de árbitros tras caída con Palestino

Angel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, habló con Al Aire Libre PM sobre los posibles castigos que puede recibir el club por la insólita situación que vivieron los árbitros tras la derrota con Palestino, cuando encontraron el camarín del Monumental cerrado con candado, según el informe de Fernando Véjar.

"Van a citar al club, sin duda. No es normal lo que ocurrió, no puede ser posible que los árbitros lleguen al camarín y la puerta no esté abierta, es una provocación. Las sanciones van desde la amonestación, multa, y se puede hasta suspender el estadio, quitar la localía", detalló el abogado.

Botto también analizó la actitud de Leonardo Gil, volante de Colo Colo que increpó a los árbitros en el camarín, acusando que "nos vienen a cagar".

"Reclamo destemplado contra el cuarteto referil. Como fue después del partido, el tribunal tiene que citarlo. Y puede que le den una fecha. Cuando hay expresiones más directas, coprolálicas, y más directas hacia algunos de los árbitros, se toma como insulto grave", explicó Botto.

Finalmente, el ex presidente del tribunal comentó la polémica expulsión de Gustavo Quinteros por el uso de un tablet para revisar una jugada, y señaló que esa acción no es merecedora de una tarjeta roja.

"Es una sanción, multa, al club. Si lo denuncia el árbitro, hay que tomar acción, tiene que ser citado el club. Hay que escuchar los descargos, hay que acreditar que es un aparato electrónico y que estaba siendo usado para el propósito, siempre es multa. No pueden mostrar roja por eso, no está en las reglas", aseveró.