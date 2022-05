Colo Colo: Trabajaremos duramente en la salida de aquellos hinchas que nos perjudican con sus actitudes

Colo Colo volvió a lamentar el jugar sin público este miércoles el crucial duelo contra Fortaleza, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores, y aseguró que protegerán a los fanáticos y ahuyentarán a los violentos.

Mediante un comunicado, la escuadra "popular" expresó: "Hoy nuestro estadio estará vacío y nuestros jugadores deberán luchar 90 minutos sin el apoyo permanente de su hinchada que desde las gradería hace sentir fuerte nuestra localía a los rivales que nos visitan".

"Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán ppostergados. Esperamos celebrar y seguir avanzando en el torneo porque nuestro sueño está intacto. Pero lamentamos que un grupo de mal llamados hinchas nos priven de vivir juntos este momento", añadió.

"El apoyo incondicional debe ser permanente. Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol. No son los que se suben a lugares que no están permitidos, ni los que agreden sl hincha rival, ni los que dañan a nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones".

"No son los que lanzan objetos a la cancha e ingresan fuegos artificiales no permitidos. A esas personas, sencillamente no los queremos más en el Estadio Monumental".

"Trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos años y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. Sabemos que serán millones los que desde sus casas estarán apoyando al equipo", cerró.

Esta publicación se da después de una publicación de la Garra Blanca en la que alertó a los jugadores, a raíz de la denuncia de Carlos Caszely de desconcentraciones en Buenos Aires en la derrota por 4-0 ante River Plate.

Garra Blanca alertó al plantel de Colo Colo: Queremos respeto a nuestros colores y a la hinchada más grande del país #CooperativaContigo https://t.co/NirEskay25 pic.twitter.com/eOXV64vrvx — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 25, 2022

