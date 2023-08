Contrarreloj: Colo Colo tiene prioridad por tiempo limitado para comprar parte del pase de Palacios

En Colo Colo comenzó a planificarse algunas de las renovaciones para la siguiente temporada, donde la búsqueda por comprar a Carlos Palacios se tornó en un carrera contra el tiempo, al menos para ser los únicos en contacto con Vasco da Gama.

Tras el partido contra Universidad Católica, el gerente deportivo Daniel Morón aclaró la situación del jugador, que firmó un contrato por 18 meses en Macul.

Según lo explicado por el exportero, el conjunto "popular" tiene la primera mano para adquirir 20 por ciento de la carta del delantero, ya que cumplió la cuota de 20 partidos. Aquella prioridad posee una duración de 15 días, por lo que la operación debe acelerarse para asegurar esa parte de la propiedad por la "Joya".

De momento, el exUnión Española tiene contrato hasta junio de 2024 y la primera transacción ronda los 500 mil dólares.

La compra de Carlos Palacios será contra el tiempo en Colo Colo. Daniel Morón confirma que BYN tiene la prioridad durante 15 días para comprar el 20% del pase desde que jugó su partido 20 por los albos. Ya corre el plazo. @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 17, 2023

Respecto a la polémica del penal en Santa Laura, Morón dijo que "lamentablemente tenemos un episodio más con Gilabert. Es inentendible. Entiendo si me dices que es una jugada interpretativa, pero aquí no hay ninguna duda de nada, para el que ve esa jugada es un penal clarísimo. Pero bueno, ya pasó, ya no podemos hacer nada más que lamentarnos y prepararnos para el domingo".

Además fue consultado por el presente de Jordhy Thompson: "Permanentemente tenemos conversaciones con él. Tuvimos una conversación con su representante y el gerente general del club. Le damos muchos consejos. Él es mayor de edad y toma decisiones que en algún momento evaluará a dónde lo llevarán".