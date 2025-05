Cristián Zavala evalúa partir de Colo Colo y un club argentino lo quiere ya

En medio de la crisis deportiva, dirigencial y económica que vive Colo Colo en el año de su centenario, la salida de Cristián Zavala al fútbol argentino asoma como una buena noticia para las alicaídas arcas del Cacique.

Zavala vuelve a estar en la órbita del fútbol argentino. En el verano fue Huracán quien lo sondeó y ahora otro equipo va por el volante de Colo Colo, la diferencia es que ahora el jugador sí está dispuesto a escuchar la oferta.

Newell's Old Boys realizó una oferta formal por Cristián Zavala

Según ESPN, Newell’s Old Boys ya tomó contacto con Sergio Morales, el representante de Cristián Zavala, para acercarle la oferta y discutir el contrato.

Zavala tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que la ventana de fichajes de junio es la última opción del Cacique para obtener algo de dinero en un traspaso por el volante.

📝 Los detalles de la propuesta son los siguientes:

Tipo de operación: préstamo por un año

Condiciones: con cargo

Opción de compra: cercana al millón de dólares (USD $1M)

Respuesta de Colo Colo: el club está dispuesto a negociar y las conversaciones se encuentran en etapa avanzada.

¿Por qué Zavala rechazó a Huracán?

En la ventana de transferencias del verano pasado, Huracán hizo una oferta por Cristián Zavala, pero el jugador prefirió quedarse en Colo Colo y pelear un puesto en el equipo del Centenario del club.

“Yo me enfoco en el día a día y hoy estoy en Colo Colo, quiero ganarme un puesto, hacer las cosas mejor. De la oferta, a mí me comentan cuándo está, si no, no pregunto”, dijo Zavala en enero de este año.

¿Por qué Zavala considera dejar Colo Colo?

Cristián Zavala se quedo en Colo Colo para ganarse un puesto, pero eso ha sido una lucha más difícil de la que él pudo imaginar.

No es títular, ha jugado sólo en 8 partidos de Colo Colo y en casi todos viniendo desde el banco de suplentes.

A esto hay que sumarle que, pese a no jugar tanto como le gustaría, cuenta con la confianza de Jorge Almirón, quien dejará de ser el entrenador de Colo Colo en los próximos días.

¿Cuánto gana Cristián Zavala en Colo Colo?

Zavala está entre los jugadores mejor pagados del plantel de Colo Colo. Según TopMercato, el volante recibe un salario mensual de 20 millones de pesos.

¿Cuánto dinero recibe Colo Colo si vende a Zavala?

Sin importar el acuerdo al que llegue Newell’s con el representante de Cristián Zavala, el jugador tiene una cláusula de salida de 1,5 millones de dólares.

Si Ñuls acepta y paga, de ese millón y medio de dólares, 750.000 dólares van a las arcas de Colo Colo.