Damián Pizarro reflexionó sobre su indisciplina: Más que afectarme, me hizo cambiar el chip

Damián Pizarro, joven delantero de Colo Colo, habló por primera vez del acto de indisciplina que lo marginó del pasado Superclásico, cuando fue sorprendido jugando en una liga amateur, y reflexionó sobre el aprendizaje que tuvo con su error.

"Fue de cabro chico, fui irresponsable. Ofrecí las disculpas que tenía que dar y a quien tenía que dárselas", declaró Pizarro en El Mercurio.

Sin embargo, precisó: "Más que afectarme, me hizo cambiar el chip, porque hasta ese problema no me daba cuenta de quién era, de que voy a tal lugar y me piden una foto. Cuando pasó el tema no lo podía creer. Fue un momento en que me sentí mal".

Pizarro agregó que entendió que debía tener más precaución, entendiendo la resposabilidad de ser un jugador de Colo Colo.

"Me di cuenta altiro y asumí las consecuencias. Me puse los pantalones 'sí, yo fui, yo quise ir a jugar'. El tema era como me paraba después de eso, cómo iba para adelante", contó.

Finalmente, contó la reacción que tuvo el plantel con su error.

"Fue lo normal que me pudieron decir: 'fue una cagada', 'fuiste poco responsable', 'le faltaste el respeto a tus compañeros y al cuerpo técnico'. Perdí un poco su confianza y ahora estoy trabajando, cuidándome, tomando responsabilidades para ganármela".

Pizarro será titular este domingo con Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica en el Monumental, desde las 15:00 horas (18:00 GMT).