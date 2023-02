Daniel Morón explotó contra el arbitraje: "No sé para qué mierda llevan la hue... en el oído"

José Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro en Colo Colo, estalló furiosamente en contra del arbitraje impartido por Felipe González en el duelo contra Everton, evidenciando su molestia con fuertes dardos.

"Cuando le tira el pelotazo le puso amarilla. Después va al VAR; quiere decir que se equivocó con lo que hizo, como fue durante todo el partido. Menos mal que no fue al VAR más seguido, porque habría tenido que corregir todos los errores que cometió", indicó sobre la expulsión de Maximiliano Falcón.

Luego, se refirió a la amarilla para Marcos Bolados. "Eso también es horroroso, porque significa que no hay comunicación entre los árbitros. No sé para qué mierda llevan la hueaíta (sic) esta en el oído, no se para qué. Si el (cuarto) árbitro te dice 'puedes entrar', tu entras. Resulta que después el árbitro general no es capaz de preguntar al asistente si le dieron el pase y pone amarilla. Entonces, deja un jugador condicionado 40 minutos por un error... por un horror", dijo.

Sobre una posible apelación por Falcón, Morón expresó que "estamos yendo a apelar casi todos los fines de semana, y no creo que seamos solo nosotros".

"Ya se vio lo que pasó en La Florida. Los ábitros hoy con el 'juegue juegue' creen que solucionan el fútbol, cuando se están olvidando que lo primero que tienen que hacer es cuidar la integridad física de los jugadores. Producto del 'juegue juegue' mañana vamos a tener fracturados, rajados en las piernas, porque todos se exceden si no ponemos un parate", sumó.

"No es persecusión (contra Colo Colo), para nada. En el partido de Católica y Audax también quedó 'la crema'. Un jugador salió acusando a un árbitro. Es un malestar cuando te dirigen mal; cuando dirigen bien jamás reclamo. Ahora me siento perjudicado", egrimió el "Loro".

"Con Ñublense, un jugador que debió irse expulsado durante el partido se llevó a uno nuestro (roja a Carlos Palacios tras el pitazo final). Ante esas cosas sí me rebelo y reclamo, y lo hago con todo el respeto. Ahora, si se equivocan es un problema de ellos, no mío", cerró el exaltado exgolero.