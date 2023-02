Daniel Morón: Hay que pedir a la gente que tenga paciencia

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, habló tras la caída 3-2 que sufrió Colo Colo a manos de Coquimbo Unido y envió un mensaje a los hinchas, pues el equipo está en proceso de adaptarse a los nueve refuerzos que llegaron esta temporada.

"Es casi normal lo que nos está pasando. Cuando hay nueve jugadores nuevos con seis que se fueron, que eran importantes, titulares, no es fácil volver a engranar un equipo", declaró.

"Este equipo se tardó casi dos años en que funcionara bien, con algunas incrustaciones... no muchas, en un momento llegaron tres, -Juan Martín- Lucero, -Esteban- Pavez y -Cristian- Zavala. Antes llegó Emiliano Amor, Leonardo Gil... entonces no son muchas las piezas que tenías que engranar, hoy sí. Hay que pedir a la gente que nos siga acompañando como lo han hecho hasta ahora, con un gran comportamiento que hay que destacar, y que tengan la paciencia de esperar que lleguen todos", manifestó.

Sobre su llamado al Tribunal por críticas al arbitraje del partido con Everton, expuso que "no me sorprende la citación, para nada, seguramente me van a escuchar decir algo cuando los arbitrajes no sean buenos, siempre con mucho respeto, y hoy me pareció que hubo un gran arbitraje y se demostró porque no hubo jugadores exaltados, la hinchada no se manifestó".

"Eso pasa cuando hay un gran arbitraje y hoy perdió Colo Colo. No me quejé nunca cuando perdió Colo Colo, perdimos 5-1 en Rancagua y no me quejé... me quejé contra Ñublense y los otros días que empatamos. No es por el resultado, es porque entiendo que hoy se está desprotegiendo el físico que siempre ha sido lo más importante para la FIFA, proteger el físico del jugador y no con el 'juegue, juegue', que en cualquier momento vamos a tener algo complicado. Marcos Bolados terminó picoteado por todos lados en el partido anterior, pero no me quejo porque Colo Colo pierde... es cuando un arbitraje no lo hace correctamente. Hoy felicité al cuarto árbitro y pedí que trasladara las felicitaciones", finalizó.