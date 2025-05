El mensaje de Aquino que sacude a Colo Colo en medio de la crisis y la incertidumbre

Colo Colo igualó frente a Ñublense y no pudo salir del pozo futbolístico en el que se encuentra sumido.

Frente a los de Chillán, Colo Colo jugó un pésimo primer tiempo y mejoró su performance en la segunda mitad gracias a Claudio Aquino, el gran refuerzo del Cacique para esta temporada.

Tras el partido, fue el propio volante argentino quien hizo un balance del partido: “estamos un poco tristes por la situación que estamos viviendo. Hay que apretar los dientes, cerrar la boca, trabajar, tratar de sacar al equipo adelante”.

La autocrítica de Aquino por el partido de Colo Colo

Claudio Aquino no le sacó el cuerpo a las preguntas difíciles, especialmente a las que apuntan al pésimo rendimiento de Colo Colo en este partido puntual frente a Ñublense.

“Creo que el primer tiempo nuestro no fue bueno.Y me parece que tenemos que apuntar al Colo Colo del segundo tiempo. Creo que fuimos muy superiores, atacamos, tuvimos muchas situaciones de gol, no las pudimos convertir, pero creo que ese es el puntapié inicial para el Colo Colo que queremos”, dijo Aquino.

Sobre las críticas al fútbol exhibido por Colo Colo en esta temporada, Aquino dijo que “somos jugadores profesionales, grandes, hay jugadores de experiencia en este equipo, entonces hay que bancarsela, hay que aguantar las críticas, cerrar la boca, trabajar y sacar la situación adelante”.

Aquino habló del futuro de Almirón

Claudio Aquino llegó a Colo Colo tras expresa petición del DT Jorge Almirón, quien podría dejar su cargo mañana después de la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Aquino, al igual que todo el plantel de Colo Colo, está expectante.

“Mañana lo decidirán el club y Jorge, ellos harán lo que quieren hacer, entonces, nosotros estamos acá para aportar a Colo Colo. Así que nada, tenemos que seguir trabajando y esperar a ver qué es lo que pasa”, cerró el volante del Cacique.