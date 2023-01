Fernando de Paul: Respeto los lugares donde estuve, pero hoy solo pienso en Colo Colo

Fernando de Paul, arquero de Colo Colo, se refirió a su pasado como jugador de Universidad de Chile y manifestó tener "respeto por los lugares donde estuve", reiterando que su foco en la actualidad es rendir en la tienda alba.

"Sé muy bien lo que se puede hablar. Me considero profesional, respeto mucho los lugares donde estuve y donde estoy. Soy muy agradecido, a mucha gente, gente con la que viví el día a día estando en la U. Tengo amistad con funcionarios del club. Pero hoy estoy acá y no pienso en otra cosa que no sea en Colo Colo", declaró De Paul en diálogo con ESPN.

En la misma línea, sostuvo que "donde estoy doy lo mejor de mí, y lo mejor que puedo dar es profesionalismo, mucha seriedad a la hora de trabajar".

"Se puede hablar porque es el clásico y lo que sabemos, pero me enfoco en poder rendir donde tengo que rendir, que es en la cancha y el día a día con mis compañeros, y la gente que confió en mí para estar acá", agregó.

Al ser consultado sobre las diferencias a nivel dirigencial de ambos equipos, De Paul evitó comparaciones: "Respeto donde estuve, soy agradecido. Sería entrar en polémicas y no me gusta mucho".

Finalmente, habló sobre los objetivos de Colo Colo para el 2023.

"Un objetivo es hacer una buena Copa Libertadores, sin perder de vista el campeonato local, la Copa Chile, y la final que tenemos el fin de semana. Estar en un club como Colo Colo, tienes que pelear todo", señaló.

"Lo primero es el fin de semana, una final (Supercopa), y como exige el club, hay que ganarla", concluyó.

