Gabriel Costa: La Libertadores es importante, pero nuestro foco es el Campeonato Nacional

El atacante de Colo Colo Gabriel Costa hizo la previa al partido de este jueves ante Alianza Lima en Copa Libertadores y aseguró que a pesar que se preparan con la misma importancia para el ámbito internacional y el torneo doméstico, el foco está puesto más en el Campeonato Nacional.

"Para nosotros -la Libertadores- es un campeonato muy importante y lo estamos afrontando de la mejor manera, pero nuestro foco es el Campeonato Nacional", expresó este martes en conferencia de prensa.

"Lo estamos haciendo bien en el Campeonato Nacional, y en el internacional lo estamos haciendo muy bien también, donde preparamos todos los partidos para seguir como venimos jugando, con esa actitud, ese juego y ese compromiso de equipo. No hay mucha diferencia, lo estamos haciendo de la misma manera en el campeonato internacional que en el nacional", dijo.

De cara a un desafío ante un equipo que considera "grande de Perú, que siempre está peleando los campeonatos", estimó que "va a ser un partido como todos los que han pasado, importantes. Vamos a ir a buscar los tres puntos, a seguir de la manera en que estamos jugando. Estamos preparados para ir a enfrentar el partido".

"Es lindo siempre volver a Perú, por el cariño de la gente, siempre me tratan bien, así que feliz, pero concentrado en lo que tenemos que hacer como equipo, por ese partido que tenemos que ir a buscar los puntos, en que serán importantes para nosotros y para seguir el funcionamiento que venimos teniendo en la actualidad. Seguir por ese camino, enfocados en lo que tenemos que hacer para volver con esa tranquilidad", complementó, para luego hablar de la importancia de contar con Brayan Cortés, que está en duda.

"Para nosotros Brayan es muy importante, como todos nuestros compañeros que están preparados para entrar a un partido. Tenemos un equipo en que todos estamos preparados cuando nos toque jugar y enfrentar los partidos, sea campeonato o Libertadores", sostuvo.

"Me siento muy feliz acá. Me he preparado para estar a este nivel y seguir creciendo. Me tocó estar en el momento más difícil y afrontar ese desafío. Gracias al tiempo y la preparación, hoy estoy a este nivel y me pone orgulloso", dijo de su presente en el cuadro "popular".

Colo Colo visita el jueves a Alianza Lima desde las 22:00 horas en la cuarta fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.