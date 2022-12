Gabriel Costa y su salida de Colo Colo: "Me fui dolido, porque me quería quedar"

Gabriel Costa, atacante de Alianza Lima, se refirió a su repentina salida de Colo Colo hace dos semanas, pese a haber tenido un acuerdo con los dirigentes del Cacique para renovar por las próximas dos temporadas, señalando que se fue "dolido".

En diálogo con TNT Sports, el nacionalizado peruano aseguró que "es un poco triste (irse), pero así es el fútbol, la vida. Uno toma decisiones y es en base a la familia también, para que nos vaya bien".

"Quiero agradecerle a la gente del club, a los trabajadores. A Gustavo (Quinteros) y Daniel (Morón), que hicieron fuerza para que yo me quedara. Lo de después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde todo cambió en pocas horas", expresó.

Luego, contó que "fue una decisión dura, porque obviamente nos queríamos quedar, pero había puntos que no estuve de acuerdo en la negociación. Me fui dolido, porque me quería quedar, y mi familia y mi hijo mucho más. Hay decisiones que tomar y lamentablemente es para salir".

"El contrato estaba bien y luego cambió todo en horas rápidas, en donde la decisión es propia... Alianza Lima hizo lo posible por tenerme y estoy agradecido de lo que hicieron", dijo el nacido en Uruguay.

También tuvo palabras para Mario Salas, entrenador que lo trajo a Colo Colo: "Fue el que hizo lo posible para que yo esté acá. Le mando un fuerte abrazo y lo quiero un montón. Él fue el único que hizo todo lo posible para que me quedara".

"El país es extraordinario, me encantó la gente, me encantó todo. Por eso hay mucha emoción. Pasé momentos lindos, momentos malos como es el fútbol y la vida, pero me llevo amigos y gente linda. Es un país que de verdad lo felicito por lo que tienen", concluyó.