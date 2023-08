Gustavo Quinteros: Me pondría contento una venta a Europa de Damián Pizarro

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, expresó sus sensaciones en relación al interés que existe desde un club belga por el jugador Damián Pizarro y afirmó que le pondría contento su salida al Viejo Continente, aunque espera que se desarrolle tras el final de la temporada.

"Creo que si hay una oferta irrechazable, una muy buena oferta para el club y para él, estoy de acuerdo. No soy quién para cortar la posibilidad a un jugador que pase a ganar mucho dinero, que juegue en Europa", declaró el DT en conferencia de prensa.

Además, sostuvo que "puedo dar mi opinión, siempre es preferible que un jugador se vaya a la finalización de la temporada, pero -Pablo- Solari también se fue al medio de la temporada, a un lugar donde es feliz -River Plate-, al club le conviene y al jugador le conviene".

"Estoy contento que hoy se hable de Damián como un futuro jugador en Europa, es lo que más feliz me pone. Lo de Jordhy también y algunos otros jugadores que pueden tener posibilidades", prosiguió Quinteros.

En esa línea, comentó que "en lo deportivo, nunca es conveniente que un jugador que está con continuidad se vaya a mitad de temporada, ahora no podríamos reemplazarlo, pero me pondría contento que pueda haber una venta a Europa de un jugador que me tocó hacer debutar a mí, que lo llevamos a Primera División, lo preparamos, así que sería fantástico. Ojalá suceda y suceda en diciembre y lo podamos tener todo el torneo para que nos pueda dar todo lo que le está dando al equipo".

Con una eventual salida de Damián, Colo Colo, a juicio de Quinteros, "perdería un montón de cosas, está asistiendo mucho, gana muchos duelos ofensivos. Todos los partidos muestra que está aprendiendo cosas nuevas, cada vez pivotea mejor, se sigue equivocando en algunas cosa que estamos trabajando. Después, no tengo dudas que por ahí siente esa presión, como juega de delantero, que como no está convirtiendo siente esa presión que tratamos de sacársela, darle la confianza de que pueda jugar y ser cada vez mejor. Cuando le llegue la posibilidad de hacer los goles va a estar más preparado".