Gustavo Quinteros por duelo de la U ante Cobresal: No he conocido a un jugador que haya ido para atrás

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para el duelo que jugará Cobresal ante Universidad de Chile y dejó ver su confianza en el profesionalismo de los jugadores azules.

"A mí me da lo mismo jugar en simultáneo... como plantel hace rato venimos pensando en el partido a partido, y no pensar en los rivales que están arriba de nosotros, y menos pensar en los demás equipos que deben jugar ante esos rivales", comenzó explicando.

"No he conocido a un jugador que haya ido para atrás, y espero en mi vida no conocerlo. Confío en el profesionalismo de los jugadores, que entran a ganar, a representar a un club, a una institución, tal como lo hacemos nosotros. Debemos pensar en nuestro trabajo y después, si los demás pierdan puntos, mucho mejor, pero nosotros dependemos de hacer nuestro trabajo bien", añadió.

Quinteros tuvo palabras para el duelo que el elenco albo jugará ante Unión Española, y aseguró que el elenco de colonia "es un rival que tuvo altibajos, pero que tiene muy buenos jugadores, peligrosos, de muchas condiciones, por lo que tendremos que hacer un partido ordenado, equilibrado, donde cada vez que ataquemos, debemos tener cuidado con los espacios, con los duelos defensivos, porque tienen jugadores desequilibrantes".

El DT también tuvo palabras para su futuro y aseguró que debe sentarse a conversar con la regencia de Colo Colo para iniciar las tratativas de una eventual renovación.

"Debemos sentar para hablar del proyecto deportivo, si soy el DT indicado o si ellos eligen a otro DT, y a partir de ahí, hablar de los jugadores. No me puedo sentar a charlar si no está asegurada mi continuidad", comentó.

En esa misma línea y hablando de posibles refuerzos o de eventuales salidas, Quinteros dijo que "no tengo duda de que Daniel (Morón) y la secretaría técnica debe tener una lista para presentársela al entrenador que venga o a mí para analizar los que puedan venir".

Luego, aclaró la versión de prensa que hablaba de una salida de Emiliano Amor, asegurando que es una "mentira".

"Hay páginas que mienten, que le mienten al gente y pasa desde siempre en Colo Colo. No me he reunido con nadie para hablar de salidas o de incorporaciones. No tengo un futuro concreto en el club, por lo que no puedo hablar de eso. Si sigo en Colo Colo, me sentaré ese día para dar una lista de posibles jugadores que puedan quedarse, irse a préstamo o incorporar, por lo que no he hablado nada de ese tema", expresó.