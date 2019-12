Hugo Tocalli: Colo Colo tranquilamente puede llevar a Nicolás Blandi

El ex entrenador de Colo Colo y actual miembro de la secretaría técnica de San Lorenzo, Hugo Tocalli, afirmó que el "Cacique" tiene opciones de fichar al delantero Nicolás Blandi si es que realiza un esfuerzo.

"Creo que si Colo Colo hace el esfuerzo lo puede traer... un esfuerzo, no una locura como pagar locuras por su pase, pero un esfuerzo por arreglarlo. Me parece que Colo Colo lo puede llevar, es un equipo muy grande en Chile que lo puede llevar tranquilamente", manifestó Al Aire Libre en Cooperativa.

El futbolista tiene contrato vigente por los próximos seis meses con el cuadro argentino y si llega a Colo Colo podrá pelear el puesto con el goleador Esteban Paredes, algo que a juicio de Tocalli es una tarea complicada.

"Si tiene que ir a reemplazar a mi amigo Esteban Paredes será difícil para cualquier '9', pero es un '9' interesante que ha hecho goles en San Lorenzo con todos los técnicos, en la copa, en el campeonato que salió campeón con -Edgardo- Bauza, con -Juan Antonio- Pizzi, con todos... es un '9' muy interesante", manifestó.

Sobre su estilo de juego, comentó que "es un goleador nato, de esos jugadores que no tocan la pelota en 20 minutos y aparece una en el área y es gol de él. Se mueve bien en el área, se tira atrás y devuelve muy bien; no es para jugar por los costados, es un nueve de área que no ha tenido continuidad porque tuvo lesiones como desgarros y molestias, no lesiones de rodillas".