Jorge Almirón aclaró el estado de Arturo Vidal en la previa del Colo Colo vs La Serena

Colo Colo hará su estreno en el Campeonato Nacional 2025 este fin de semana ante Deportes La Serena. El equipo de Jorge Almirón se está preparando para el debut en el torneo, pero antes tendrá el duelo de Copa Chile contra Unión San Felipe.

El DT argentino aclaró la situación de Arturo Vidal que no ha sido alternativa. El volante se ha perdido los encuentros de la fase de grupos de Copa Chile por una molestia en el sóleo, y pese a que está trabajando hace varias semanas en su recuperación, aún es duda para el duelo con los Papayeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Jorge Almirón reveló cuál es el estado de Arturo Vidal

El DT de los Albos habló en la previa del inicio del torneo y aseguró que la molestia del exjugador del Barcelona "es una lesión que hay que tener cuidado, pero ya está recuperándose y es recurrente volver a lastimarse. Entonces yo tuve precaución, los médicos también, porque son los que saben".

Además, agregó que "hay que tener precaución, no apurarlo, es una lesión que te puede llevar mucho más tiempo de recuperación. Tengo experiencia con algunos jugadores y esa lesión es un poquito más prolongada. Pero va bien, los tiempos son los adecuados para que pueda llegar apunto al partido con La Serena. Y si no llega a ese partido, será al otro".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Almirón no arriesgará a Vidal

El Cacique está en plena semana de entrenamientos, por lo que la formación aún no está definida. Eso sí, Almirón ya maneja la opción de que Vidal no llegue al duelo con La Serena.

"No lo voy a apurar, porque no quiero que esté jugando un partido y después no esté entrenando toda la semana. Ha hecho una pretemporada muy buena, se sentía en óptimas condiciones, pero bueno, es una lesión que a veces no te avisa, y bueno, tiene esa molestia. Ya se está recuperando y esperemos que pronto lo podamos tener para La Serena y si no se puede, para el otro partido", cerró el DT.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Antes de su estreno en el Campeonato Nacional, los Albos disputarán el partido pospuesto con Unión San Felipe por la Copa Chile.

El encuentro será este miércoles 12 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.