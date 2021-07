La faceta de boxeador de Leonardo Gil: Le gustan Pacquiao, Mayweather y Tyson, pero su favorito es Ali

El mediocampista de Colo Colo Leonardo Gil está viviendo una gran primera temporada en el "Cacique", siendo una de las figuras del elenco de Gustavo Quinteros, que acumula cinco triunfos consecutivos entre el Campeonato Nacional. Más allá de su gran rendimiento futbolístico, el "Colo" se prepara con todo en lo físico y realiza clases de boxeo en su tiempo libre.

Gil se prepara con el pugilista peruano Liner Huaman, radicado en Chile, quien dijo a Las Ultimas Noticias que "llevamos como cuatro sesiones entrenando en el gimnasio 360 box. En la primera clase se agotó rápido, pero me comentó que cuando le ganaron 4-0 a La Serena ni se cansó (ingresó en el segundo tiempo)".

"Está impecable. El otro día me contó que corrió 12 kilómetros sin cansarse y que el boxeo le ha hecho espectacular", añadió Huaman, asegurando que Gil le mintió en el inicio de sus encuentros.

"Le pregunté si había boxeado antes y respondió que no, que había probado a los 10 años, pero que después se dedicó al fútbol. Pero al verlo pararse en posición de combate se mató de la risa. 'No me mientas', le dije", siguió.

Junto con esto, expresó que "Leo quiere (practicar) todos los días, pero no se puede porque tiene que entrenar con Colo Colo y no queremos que haya mucho desgaste. Generalmente son una o dos veces por semana y trabajamos el tren superior. El hombre es hiperactivo, quiere seguir todo el rato.

Finalmente, dijo sobre su estilo que "va para adelante, al choque. Es un guerrero, igual que en la cancha. Le gusta moverse", agregando que "le gustan Manny Pacquiao, Floyd Mayweather y Mike Tyson, pero su favorito es Muhammad Ali", cerró.

Gil y Colo Colo jugará el domingo la revancha de cuartos de final de la Copa Chile ante Palestino, luego del triunfo por 3-2 en la ida ayer jueves.