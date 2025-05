La INSÓLITA actitud de Jorge Almirón tras la victoria de Colo Colo

Es un hecho que no es un momento fácil para Jorge Almirón en Colo Colo: Hace unos días el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló públicamente que el directorio decidió la salida del entrenador y que buscarán negociar para que el costo no sea de 3 millones de dólares.

No obstante, no han llegado a un acuerdo y Almirón sigue dirigiendo a los Albos, pese a que sabe que la mayoría de la dirigencia quiere su salida, a excepción del bloque Vial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Jorge Almirón y una INSÓLITA conducta en Colo Colo

Así las cosas, Jorge Almirón ha guardado completo silencio en el estadio Monumental. No ha dado conferencias de prensa previas a los partidos y tampoco dio el pasado lunes tras el empate 1-1 ante Ñublense.

No obstante, lo de este sábado fue insólito, dado que tras la goleada por 4-1 frente a Unión Española fue a la sala de conferencia en Pedrero, pero no contestó ninguna pregunta de los periodistas presentes.

El DT solo aceptó una consulta, pero no se refirió a ella: "Buenas noches, gracias por la presencia. Vengo a la confetencia porque sino después sancionan al club y me sancionan a mí. Los respeto muchísimo (a los periodistas), siempre me han tratado muy bien, pero bueno cumplo con venir nada más para que no me sancionen ni a mí ni al club, no voy a responder nada más. Buenas noches", señaló escuetamente Almirón para después ponerse de pie e irse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Se espera que el técnico ya sea castigado con un partido al no hablar después del compromiso ante Ñublense, pero no hay claridad si esta conducta igualmente le puede valer una sanción, ya que si bien asistió a la sala, la rueda de prensa no se concretó.