La llamativa confesión de Benjamín Vicuña: Me cambié a Colo Colo porque la UC era segundón

El reconocido actor chileno Benjamín Vicuña tuvo una llamativa confesión respecto a cómo se hizo hincha de Colo Colo, a pesar de que en su infancia fue simpatizante con Universidad Católica.

En diálogo con "Perros 2022" de la Radio Urbana Play en Argentina, Vicuña contó que: "Me cambié de equipo. Primero porque heredé un equipo de fútbol que no era el mío: Universidad Católica. Ese equipo era, digámoslo aunque aquí me van a matar los chilenos, era segundón. Siempre salía segundo, como un especia de karma".

"Entonces, me pasó una cosa maravillosa que estaba viendo por televisión cuando Colo Colo salió campeón de Copa Libertadores en 1991. Hace 30 años me cambié de equipo. Me vi de repente saltando, gritando y dije ya está", añadió.

Del mismo modo, Vicuña explicó que también tuvo el cambio de equipo como un acto de rebeldía contra su padre, hincha de la UC.

